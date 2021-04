Nieuwe wethouder? Eerst even laten zien wie je bent, graag

Bieb trok door corona helft minder bezoekers die wel boeken hamsterden

17:05 EINDHOVEN - Iets meer dan de helft van het aantal bezoekers dan een jaar eerder trok de Eindhovense bibliotheek in 2020. Geheel het gevolg van de coronacrisis waardoor de instelling een deel van het jaar dicht of beperkt open was. Het aantal uitgeleende e-books nam daardoor juist een vlucht.