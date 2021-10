Nieuwe zoektocht naar Tanja Groen op Strabrechtse Heide in Geldrop, experts slaan handen ineen

GELDROP - Er gaat op de Strabrechtse Heide in Geldrop opnieuw gezocht worden naar de in 1993 verdwenen studente Tanja Groen. Nadat de politie eerder in juni tevergeefs een specifieke plek in het natuurgebied afgroef, bereidt nu de Vrije Universiteit een zoekactie voor. Daarbij hebben allerlei experts, van Zweedse biologen tot en met een geografisch profiler, meegedacht.

Dat bevestigt rechtspsycholoog Peter van Koppen na berichtgeving hierover in het Noord-Hollands Dagblad. Een paar jaar geleden verdiepten studenten zich onder zijn leiding al in het dossier van de nooit opgeloste vermissing. Het plan was ook om een stuk van de Strabrechtse Heide af te zoeken. „Toen bleek dat de politie er zelf ging zoeken, hebben we die plannen even laten rusten.”

Kanrijke plekken

Van Koppen zet vraagtekens bij die zoektocht in juni: „De politie heeft op een heel specifieke plek gezocht, zonder dat er een duidelijke reden was om juist daar te gaan zoeken. We hebben zelf een veel ruimer gebied in gedachten, met meer kansrijke plekken.”

Op het juiste zoekgebied te bepalen heeft Van Koppen de handen onder andere de handen ineen geslagen met collega Jasper van der Kemp. Hij is geografisch profiler. Van Koppen: „Er zijn hele studies gedaan naar waar seriemoordenaars een lichaam begraven. Dus je kijkt in dat verband naar logische plekken.”

Zweedse biologen

Verder sprak hij met Zweedse en Nederlandse biologen over het onderwerp: „Als ergens een lichaam ligt begraven, zie je soms een subtiele verandering in vegetatie. Bomen en planten voeden zich met wat er in de grond zit. In alle eerlijkheid: het is ook een beetje hopen en speculeren. Maar goed, als je de informatie van al die deskundigen op elkaar legt, kom je bij bepaalde plekken uit.”

Daar moet onder andere met speurhonden gaan worden gezocht. Waar ergens op de Strabrechtse Heide? Dat houdt Van Koppen nog even voor zich: „We moeten het zoekgebied nog precies bepalen. Bovendien moet je natuurlijk voorkomen dat nieuwsgierige mensen het onderzoek in de weg gaan lopen."

Studentenfeestje in Maastricht

Tanja Groen verdween in augustus 1993 spoorloos na een studentenfeestje in Maastricht, de stad die ze net aan het leren kennen was. In 2019 dook de Limburgse politie opnieuw in het onderzoek en verdiepten ook studenten van de Vrije Universiteit zich in het dossier. Alle tips en sporen werden opnieuw tegen het licht gehouden, getuigen kregen opnieuw bezoek. Dat leidde eerder al tot onderzoek op een begraafplaats in Maastricht.

Maar er was nog een locatie die telkens weer opdook: de Strabrechtse Heide. Dat klinkt in eerste instantie niet meteen logisch. Het natuurgebied tussen Geldrop en Heeze ligt zeventig kilometer van Maastricht, de plek waar Tanja Groen verdween. Dat juist hier wordt gezocht heeft alles te maken met de veroordeelde moordenaar Wim S.

Verdwijningen van vrouwen

De Geldroppenaar, die een paar jaar geleden overleed, wordt al sinds de jaren zestig in verband gebracht met de verdwijningen van allerlei vrouwen in de regio. In 1993 denkt de politie ook dat S. achter de moord op zijn Eindhovens ex-collega Rienja Shewpersadingh zit. Terwijl hij in de cel op de rechtszaak wacht, biecht hij tegen een medegedetineerde op dat hij Rienja om het leven heeft gebracht. Maar hij vertelt hetzelfde over nog eens tien vrouwen die hij in de loop der jaren heeft laten verdwijnen. Eén ervan is Tanja Groen.

,,Wim had tegen die medegedetineerde verteld dat hij met haar lichaam van pol naar pol moest springen”, vertelde oud-rechercheur Jan Gruijters eerder tegen deze krant. In de jaren negentig was hij betrokken bij het onderzoek naar Wim S. en de vermissingen van verschillende vrouwen. ,,We hebben gezocht in hobbelig, drassig terrein.”

Zoeken bij oude zandpad

Destijds zochten Gruijters en zijn collega's op de Strabrechtse Heide onder andere langs de Rulsedijk, het oude zandpad tussen het Geldropse kruisbeeld en manege Meulendijks. Toen de politie deze zomer afreisde naar het natuurgebied werd er juist helemaal aan de andere kant gezocht, bij een vennetje in de buurt van de Somerenseweg. Beide locaties passen in het scenario dat S. met Tanja Groen van Maastricht naar zijn huis in Geldrop is gereden en onderweg haar lichaam op de heide heeft begraven.

