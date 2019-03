Nieuwkomer Laudamotion gaat vanaf Eindhoven op Wenen vliegen

Video Een etmaal wachten voor gratis ijs van Bas­kin-Rob­bins in Eindhoven

17:15 EINDHOVEN - Dik 25 uur in de rij voor een jaar lang gratis ijs. Cas Schings (19) uit Eindhoven heeft het er graag voor over. Woensdagochtend om halftien plofte hij neer op de trappen richting de kelder van winkelcentrum Piazza in Eindhoven.