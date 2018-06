Nieuwkoop eerste stad met slimme vleermuisvriendelijke verlichting van Signify

Steekpar­tij in Eindhoven: man gewond, daders vermoede­lijk huis binnenge­dron­gen

10:44 EINDHOVEN – In een huis aan de Sophia van Wurtemberglaan in Eindhoven is maandagnacht een steekpartij geweest. Een man werd in de woning met meerdere steekwonden gevonden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert buiten levensgevaar.