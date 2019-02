Nihad Fikri uit Eindhoven: Noodbaan als schoonmaakhulp bij Gascogne was springplank

Anderhalf jaar lang was Nihad Fikri werkloos toen ze in september vorig jaar aan de slag ging als particuliere schoonmaakhulp. Vanuit Amsterdam was ze teruggekeerd naar haar ouders in Eindhoven. Daar had ze na de middelbare school een administratieve opleiding gevolgd. In Amsterdam werkte ze als verkoopster in een kledingwinkel. ,,Het was een zoektocht om uit te vinden wat ik in Eindhoven wilde", vertelt ze. ,,Daarom was ik blij met de hulp van het Werkgelegenheidsteam. Zij kwamen met het voorstel om bij schoonmaakbedrijf Gascogne te gaan werken. Ik vond het prima, wilde heel graag weer zelf mijn inkomen verdienen. Nu woon ik bij mijn ouders, dus ik kreeg niet zoveel bijstand. Met twaalf uur per week kon ik de uitkering opzeggen. Dat was een mooi moment."