Nikkie Plessen opent winkel in Eindhovense binnenstad en Foot Locker naar V&D-pand

Met sportwinkel Foot Locker is een huurder gevonden voor de tweede winkelruimte in het voormalige V&D-pand. De winkelketen, nu in Eindhoven gevestigd aan de Demer en in winkelcentrum Heuvel, wil daar uiterlijk in april 2021 de deuren openen. Eerder werd al bekend dat modewinkel Costes de grootste winkelruimte in het pand gaat huren. De verbouwing van het pand is inmiddels begonnen. De winkels komen op de begane grond en eerste etage. Op de etages erboven komen flexibele werkplekken van Microlab.

Brandstore Nikkie

Er staat nog meer te gebeuren in het Eindhovense centrum. Zo opent de brandstore Nikkie van modeontwerpster Nikkie Plessen een winkel aan de Demer. In het pand waar voorheen schoenenwinkel Skechers was gevestigd. De keten van Plessen heeft momenteel al winkels in onder andere Tilburg en Breda. Wanneer de Eindhovense winkel open gaat is nog niet bekend. Ook voor het voormalige pand van Coolcat aan de Rechtestraat is een nieuwe huurder gevonden. Miss Etam opent daar in februari de deuren. Miss Etam is nu nog gevestigd in de Heuvel

Eerder werd al bekend dat Blokker de winkel aan de Demer sluit en verkast naar de Heuvel. Hema opent het voorjaar in het verbouwde C&A-pand en ook C&A zelf keert daar in maart terug. Het filiaal van Kruidvat aan de Hermanus Boexstraat gaat tot slot ook verhuizen. Het opent een paar deuren verderop in een pand dat drie keer zo groot is. Tot voor kort was dat in gebruik door modewinkel Xtrastar.