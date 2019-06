Niks moet bij muziek van Poolse pianiste Hania Rani

Hof draait huisuitzet­ting terug: Natasja (37) en 3-jarige dochter hoeven Eindhoven­se woning niet te verlaten

19 juni EINDHOVEN - Sociaal verhuurder Woonbedrijf had de 37-jarige Natasja Vermeulen uit Eindhoven en haar 3-jarige dochter eind februari dit jaar niet uit haar huis aan de Kaartmakersring in wijk Tongelre mogen zetten. Dat heeft het Gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep uitgesproken. Daarmee is een eerder vonnis van de rechtbank in kort geding vernietigd.