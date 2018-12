NK BMX in Eindhoven: Met de fiets tegen de muur omhoog

Queen Forever speelt in voormalig V&D pand Eindhoven

9:51 EINDHOVEN - Een kleine honderd vijftig mensen was naar het Warehouse of Innovation gekomen om een klein wonder mee te maken. Tribute band Queen Forever speelde zaterdagmiddag een gaaf klinkende set rockhits. Met een combiticket kon de avond in het Natlab vervolgd worden door naar de biografische film 'Bohemian Rhapsody' te gaan kijken.