NK voor politiehonden op veld van Jan Louwers Stadion in Eindhoven

Aanpak illegaal plaatsen van huisvuil naast containers in Woensel levert 75 zakken vuilnis op

17:29 EINDHOVEN - In de wijk Oud-Woensel in Eindhoven heeft Stadstoezicht donderdag een actie uitgevoerd, gericht op de aanpak van het illegaal bijzetten van huisvuil bij containers. Tijdens de actie, die van 17.00 tot 21.00 uur duurde, haalden handhavers van de gemeente 75 illegaal geplaatste zakken huisvuil op. Dat meldt de gemeente Eindhoven vrijdag in een persbericht.