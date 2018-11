Noah (11) even de baas bij PSV: ‘Ik wist niet dat het zo groot en mooi was’

Probeerde Benaouf A. getuigen om te kopen? Eindhoven­se topcrimi­neel moet opnieuw getuigen

17:36 EINDHOVEN - Eindhovenaar Benaouf A. moet nogmaals getuigen in het proces tegen twee mannen die tot levenslang zijn veroordeeld voor de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag bepaald. Een verhoor van A. in oktober ontaardde in een confrontatie met een van de verdachten, waarbij in de rechtszaal over en weer bedreigingen en beledigingen werden geuit.