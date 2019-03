Nog dit jaar 1000 tijdelijke woningen voor regio Eindhoven-Helmond

EINDHOVEN - 1000 tijdelijke woningen moeten er nog dit jaar gebouwd worden in het Stedelijk Gebied Eindhoven-Helmond. Dat is een van de afspraken uit de Woondeal die gemeenten, minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en de provincie Noord-Brabant donderdag tekenen.

De gemeenten kunnen locaties aandragen, de provincie en de minister proberen de procedures vervolgens zo kort mogelijk te maken. De woningen zijn bedoeld voor allerlei groepen zoals expats, arbeidsmigranten, studenten en ‘gewone’ woningzoekenden van de wachtlijst. De tijdelijke huizen zullen waarschijnlijk langer dan tien jaar gebruikt kunnen worden.

Dat laat een woordvoerder van de minister weten. Het gaat na Groningen om de tweede Woondeal die Ollongren afsluit met de regio's in Nederland waar de woningmarkt het meest onder druk staat. Ze onderhandelt ook nog met de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Vandaag debatteert de Tweede Kamer ook over de woningmarkt. In totaal moeten landelijk jaarlijks 75.000 woningen gebouwd worden. Dit is één van de mogelijkheden van de minister om daaraan te werken.

De afspraken bevatten onder meer aantallen woningen die tot 2030 gebouwd kunnen worden, versnelling van procedures en andere zaken. Zo kreeg Groningen geld om de kamerverhuurdersvergunning in te voeren en om te experimenteren slimme parkeeroplossingen. Wat er in Eindhoven is afgesproken, wordt donderdag pas bekend gemaakt.

