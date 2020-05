Nog dit jaar duizenden banen weg in Zuidoost-Brabant; nu 1.600 ww-uitkeringen erbij sinds start coronacrisis

VELDHOVEN - Werkgevers voorzien een bloedbad op de regionale arbeidsmarkt. In de herfst komen vele duizenden werknemers in Zuidoost-Brabant op straat te staan, voorziet werkgeversvoorman Eric van Schagen van VNO-NCW. Hij doet in een interview in het Eindhovens Dagblad een appel op iedereen om te leren van deze crisis en minder te consumeren en te reizen.