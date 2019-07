Nog drie relschoppers Pegida-demonstratie in Eindhoven aangehouden

Van de Moosdijk bevestigt deelname aan WK-races

12:24 Eindhovenaar Roan van de Moosdijk strijdt dit seizoen in het Europees Kampioenschap 250cc voor de titel. Als het dat kampioenschap voorbij is, mag hij, net als eerder dit seizoen in Portugal, een paar WK races in de MX2 meerijden.