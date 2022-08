Nóg een gevolg van corona: dierenpensions en asiels zitten tjokvol

Druk is het onder meer bij Dierenhotel Snoezel in Best. Eigenaresse Jeannette Schelle krijgt gemiddeld 25 tot 30 telefoontjes van mensen die een opvangplekje zoeken voor hun hond of kat, tijdens hun vakantie. ,,Ik word de hele dag platgebeld. Maar vol is vol, we zitten aan de max”, zegt Schelle. Veel mensen zijn ‘nieuw’ aan het huisdierenfront, is haar inschatting. ,,Ze bellen op het laatste moment.”