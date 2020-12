Nog een week #eindhovenfestival: ‘Onwennig, maar het vervult wél een behoefte’

Het was een primeur voor Eindhoven: een online cultuurfestival dat twee weken duurt en waarbij je voor slechts 5 euro alle voorstellingen virtueel bij kunt wonen. Dat was even wennen voor het ‘analoge’ theater en concertpubliek, maar inmiddels loopt de kaartverkoop voor #eindhovenfestival goed en ‘nog steeds op’, zegt Milly van Maanen van het Parktheater in Eindhoven. ,,Toen we het festival gingen organiseren wisten we natuurlijk nog niet van deze nieuwe lockdown waar we nu in zitten. Dus nu vervult het festival des te meer een behoefte, om zo in de kerstvakantie toch iets leuks te kunnen doen.”

Het programma varieert van concert tot quiz, van comedy tot workshop en van lezing tot online escaperoom. Iedere dag worden er nog voorstellingen toegevoegd. Sommige daarvan zijn gratis toegankelijk.

Cash-kerstshow

Een van de acts die al optraden was Def Americans, met een speciale Johnny Cash-show, maar wel in een leeg Muziekgebouw Eindhoven. ,,We zouden eigenlijk een kerstige show verzorgen in Domusdela”, zegt zanger/gitarist Elco Weitering. ,,Met het teruglopen van de mogelijkheden waren we blij dat we toch nog een streaming show konden doen zonder publiek. Zodat we met onze traditionele kerstshow toch het jaar konden afsluiten, en vooral ook even lekker met de band konden repeteren op die nummers die we maar één keer per jaar spelen.”

Volledig scherm Def Americans met Elco Weitering en Kim Wolterink © Dave van Hout Maar hoewel er van fans veel positieve reacties binnenkwamen, blijft streaming ‘niet optimaal’, zegt de ‘Eindhovense Johnny Cash’. ,,Het is natuurlijk gaaf dat we met de techniek van nu de mensen kunnen bereiken die normaal graag onze optredens bezoeken. Maar het is niet iets waar wij als liveperformers aan gewend zijn. De zaal is leeg, de respons blijft uit, de lucht is gewoon niet geladen. En wij zijn ook niet gewend aan performen voor de camera. Wij hebben interactie nodig, het publiek is allesbepalend voor de sfeer van een optreden. Veel beter is daarom een streaming show met beperkt publiek. Dan behoud je een toch een beetje de sfeer van een liveoptreden, waar je over de schouder van het publiek mee kunt kijken.”

Def Americans kijken ‘natuurlijk’ uit naar de tijd dat ze weer gewoon live kunnen spelen voor publiek. ,,Het lijkt eraan te komen, wij zijn er in ieder geval klaar voor!”

Nog een week online festivallen

#eindhovenfestival duurt nog tot en met 31 december. Op het programma staat onder meer nog vanmiddag om 15u een minicollege verzorgd door het Philips Museum over Jan Zwartendijk, vanavond om 21 uur samen kerstliederen zingen met Fanfareorkest Wilhelmina, een concert van Strijps Kamerkoor in ‘buitengewone samenstelling’ (25 december 13u), poppenkast vanuit het preHistorisch Dorp, een Philips Quiz en optredens van Nederlands Dans Theater, Philharmonie ZuidNederland, Nana Adjoa en Matteo Myderwyck.

Stadsdichter en singer-songwriter Iris Penning is de host van het festival. Ze presenteert elke dag een introfilmpje om het programma van die dag aan te kondigen. Ook is er tijdens #eindhovenfestival een voorstelling van haar te zien op 31 december, een livestream vanuit de Effenaar.

Stippenlift en Stine Jensen

Nog tot en met 7 januari kunnen alle onderdelen van het festival terug gekeken worden. Hieronder het optreden van Stippenlift in de Effenaar, Stine Jensen & The Wishful Singers in Muziekgebouw en de sprookjeskomedie Edward Scharenhand van Theater Sonnevanck, met een glansrol voor Eindhovenaar Marcel Osterop.

