Nog eens tien Brabantse Intertoys-zaken moeten dicht, zie hier welke

Onderne­mers GDC in Eindhoven: terrein onveilig voor fietsers

9:25 EINDHOVEN - Ondernemersvereniging OV8 voelt zich overvallen door een aantal plannen van de gemeenten Best en Eindhoven. Zowel het plan voor een fietsroute via de Pendelroute in Best als de komst van de doorgaande busroute naar Eindhoven Airport was onbekend bij de organisatie van bedrijven op Goederendistributiecentrum Acht.