Nog geen ‘Amsterdamse toestanden’ met flitsbezorgers in Eindhoven

Snel een zak chips willen maar te lui voor een ritje naar de supermarkt: flitsbezor­gers getest in Eindhoven

EINDHOVEN - Het is het toppunt van gemak: flitsbezorging. Je staat te koken en je bent iets vergeten, je krijgt onverwacht bezoek, je zit in quarantaine of je ligt een serie te kijken en de chips zijn op. Bestel in de app wat je nodig hebt en in no time staat de bezorger voor je deur. Maar wie wordt hier nou rijk van?

25 januari