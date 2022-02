Nog geen echte confrontaties bij het eerste verkiezingsdebat in Eindhoven

Donderdagavond was de aftrap van de eerste van vijf debatavonden in het teken van de verkiezing van de Eindhovense gemeenteraad. Studio 040 en de bibliotheek hadden alle zeventien politieke partijen uitgenodigd. Veertien gingen de uitdaging aan om met elkaar de degens te kruisen over onderwijs, met name over de kansenongelijkheid daarin.