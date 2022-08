Nog geen extra bed in beeld voor asielzoekers in Zuidoost-Brabant, terwijl 225 crisisbedden het streven was

Zes darters uit mondiale top-50 bij Zwaantje Masters in Eindhoven

Mervyn King is de hoogst geplaatste speler die zaterdag meedoet aan de Zwaantje Masters in café 't Zwaantje in Eindhoven. De Engelsman staat momenteel 21ste op de wereldranglijst, de order of merit van profbond PDC.

25 augustus