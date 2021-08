Nog geen extra opvangplekken voor asielzoekers in Zuidoost-Brabant

Zijn de vliegen voorgoed gevlogen? In een aantal Peeldorpen hopen ze dat van ganser harte

24 augustus DE RIPS/MARIAHOUT/ELSENDORP – In andere zomers zorgden ze voor grote problemen. De vliegen die met duizenden tegelijk overlast veroorzaakten in vooral Elsendorp, De Rips en Mariahout. Maar dit jaar hoor je er weinig over. Zijn ze verdwenen in het kielzog van de nertsen? Nee, de relatief frisse zomer lijkt eerder de oorzaak.