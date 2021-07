Nog geen geraniumtijd voor kapitein Anne Stastra van Leiger des Heils in Eindhoven

Van kinds af aan komt de van oorsprong Rotterdamse Stastra al bij het Leger. ,,Ik ben in de kinderwagen naar binnen gereden bij het Leger des Heils. Mijn beide ouders waren heilsoldaten”, zegt ze lachend.

Nooit om een woord verlegen

Met haar licht Rotterdams tongval en nooit om een woordje verlegen, zoals ze zelf zegt, vertelt Stastra met liefde over haar tijd bij het Leger. Het roepingsbesef heeft ze heel haar leven gevoeld, toch werkte ze ‘pas’ de laatste twintig jaar van haar werkzame leven als officier bij het Leger.

In 2018 is kapitein Stastra in Eindhoven terecht gekomen als medewerker op de centrale inloop voor dak- en thuislozen op de Visserstraat en korpsofficier op de Pisanostraat waar de buurthuiskamer is.

De eerste dertig jaar heeft Stastra gewerkt als leerkracht. Ze bleef als lid betrokken bij het Leger. In de periode dat ze trouwde, weer scheidde en als alleenstaande moeder met twee jongens was het contact met het Leger minder. ,,Het was overleven, ik had een drukke baan en twee puberende jongens, maar in al die tijd heb ik veel steun gehad aan het geloof.’’

Toen haar jongens naar de Zondagsschool wilden, begon het weer te kriebelen bij Stastra. ,,Langzaam ging ik weer meer naar het Leger en herstelde als heilsoldaat.’’ Toen de jongens uit huis waren, kwam het roepingsbesef naar boven en solliciteerde ze bij het Leger. ,,Misschien vroeg God toch meer van mij. Ik ben een mens van reuring en doe graag dingen voor mensen, zodoende heb ik me beschikbaar gesteld.’’

Geestelijk verzorger

Haar opdracht in Eindhoven was om te zorgen voor meer verbinding tussen alle locaties van het Leger in Eindhoven en voor meer leven in de brouwerij te zorgen in de buurthuiskamer. Ze geloofde in ‘haar’ buurt en iedereen kon een beroep op haar doen. ,,Ik heb veel genetwerkt en er is een zekere cohesie ontstaan tussen de locaties. Ik heb veel mensen zien opbloeien als je ze bij de buurt betrekt . En of ik nu berucht ben of beroemd, dat weet ik niet, maar ik heb het allemaal uit naam van God en het Leger gedaan.”

Per 1 juli is Stastra met pensioen gegaan. Maar stoppen is er nog niet bij. Stastra blijft werken als geestelijk verzorger bij de dak- en thuislozen in Brabant. ,,Ik kan nog wat betekenen voor God en de maatschappij en bovendien zijn mijn geraniums nog niet groot genoeg om erachter te zitten’’, grapt ze. Maar dan serieuzer ,,In mijn familie zijn mensen met dementie, dus ik hou mijn hersenen graag bezig.”