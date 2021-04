Nog geen gratis corona zelftesten voor minima in Eindhoven

Eindhoven­se kunste­naars resideren tussen de oude paters in Teteringen

17:55 TETERINGEN/EINDHOVEN - Kunstenaars Jan van den Dobbelsteen en Danielle Lemaire leven en werken drie maanden in de gemeenschap van oud-missionarissen in Park Zuiderhout in Teteringen, bij Breda. Ze duiken in het verleden van de missie in onder andere Papoea-Nieuw-Guinea.