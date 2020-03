Nog geen massale toeloop op de voorraden van Sligro, Hanos en Makro

videoEINDHOVEN / BEST - Het openstellen van de horecagroothandels voor de gewone consument heeft vrijdagochtend nog niet geleid tot extreem grote drukte. Bij de vestigingen van de Sligro en Hanos in Eindhoven en de Makro in Best was het wel iets drukker dan op een normale vrijdag.

Donderdagmiddag werd bekend dat de horecagroothandels tijdelijk hun winkels mogen openstellen voor andere consumenten dan alleen ondernemers. Door de sluiting van horecabedrijven en bedrijfskantines zitten groothandelsbedrijven als Sligro en Hanos met grote voorraden.

Drukte bij Sligro viel mee

,,Het verschilt per regio. Bij onze vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Gouda en Leiden was het gisteren en vanmorgen wel erg druk. In Eindhoven viel het mee, in Veghel was het iets drukker dan normaal. Het zou zomaar kunnen dat de meeste mensen al een beetje uit gehamsterd zijn”, zegt Wilco Jansen, woordvoerder van Sligro Food Group.

Of het de komende dagen wèl drukker wordt in de vestigingen van de Sligro in Eindhoven, Veghel en Helmond, durft Jansen niet te zeggen. ,,Wij hebben enorme voorraden. Op het moment dat de gewone supermarkten door bepaalde voorraden heen zijn en die niet zo snel aangevuld krijgen, zullen wij dat ongetwijfeld aan de drukte wel gaan merken.”

Vooral consumenten in de winkel

Volgens een woordvoerder van Hanos Nederland was het gistermiddag en vanmorgen wel wat drukker dan normaal. ,,Maar cijfers daarvan hebben wij nog niet bij de hand.” Bij de Makro in Best was het vrijdagochtend ook drukker dan normaal. Woordvoerder Petra van den Bosch heeft nog geen aantallen paraat. ,,Maar duidelijk is dat het vooral consumenten waren, die normaal gesproken niet naar de Makro komen.

Punt van aandacht bij de Makro was vanmorgen al de veiligheid. ,,Het mag binnen niet te druk worden. We bekijken momenteel hoe we dat beter kunnen stroomlijnen. We hebben al onze klanten gevraagd zoveel mogelijk alleen boodschappen te komen doen of maximaal met twee personen.”