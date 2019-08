Nog geen oplossing voor de katten van Eindhovenaar John Engels

EINDHOVEN - John Engels uit Woensel-West is nog altijd op zoek naar een oplossing voor zijn tien katten, die volgens woningcorporatie ‘Thuis voor overlast in de wijk zorgen.

‘Thuis heeft hem te verstaan gegeven dat hij een eind moet maken aan de overlast van zijn in de buurt poepende en piesende katten. Als Engels daar niet in slaagt dan zal hij zijn huisdieren weg moeten doen. Met dat laatste is de Eindhovenaar -met veel pijn in het hart- nu bezig. In samenwerking met de Stichting Straatkat is voor één volwassen kat een gastgezin gevonden. Ook heeft Straatkat zich ontfermd over twee kittens.

De Geldropse stichting overwoog eerder om een ren te bouwen bij zijn woning. Maar volgens voorzitter Olga Schouten is het voortuintje in de Buijs Ballotstraat daarvoor te klein. Ook zijn de dieren hier niet veilig, denkt Schouten. Engels vindt een ren geen goede oplossing: ,,Je gaat toch geen tien katten in een ren zetten? Die beestjes moeten naar buiten kunnen.”

Buurt

De buurt denkt daar anders over. Diverse omwonenden klagen over poep- en pies-overlast. Ook hebben zij al eens een handtekeningenactie opgestart. Engels, verontwaardigd: ,,Er zitten hier zoveel katten in de buurt. Wie zegt dat die poep van míjn katten afkomstig is? Mijn dieren doen altijd netjes hun behoefte op de kattenbak.”

Volgens Engels heeft ‘Thuis maar één doel: al zijn katten de deur uit. Maar volgens een woordvoerster van de corporatie is dat ‘absoluut niet’ het geval. ,,Daar hebben wij nooit op aangestuurd. Meneer Engels moet alleen zorgen dat er geen overlast meer is. Het moet gewoon stoppen.”

Asiel

Naar aanleiding van een eerder artikel in het ED had ook het Dierenopvanghuis Bommelerwaard in Bruchem zich gemeld: een zestal dieren kan Engels hier minstens kwijt. ,,Maar dat is een asiel”, zegt Engels. ,,Daar wil ik mijn katten niet naar toe brengen.”