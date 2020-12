(Nog) geen run op licht knalspul. ‘Fanaten maak je niet blij met sterretjes en knetterbollen’

EINDHOVEN/HELMOND - Echte vuurwerkfanaten zie je dit jaar niet in zijn winkel, zegt bedrijfsleider Ben Kuijpers van Groenrijk de Heikant in Veldhoven. ,,Die gaan naar België. Categorie 1? Dat is leuk voor kinderen.” Heel wat collega's van Kuijpers houden de winkel dit jaar op slot en vestigen hun hoop op 2021.

Het enige vuurwerk dat dit jaar nog wel afgestoken mag worden, is van categorie 1. Sterretjes, knalerwten en vuurpotjes die het hele jaar door verkocht en ook afgestoken mogen worden.

Voor de vuurwerkbranche vormt deze verkoop geen reëel alternatief, zeggen handelaren. De Eindhovense Vuurwerkwinkel aan de Speelheuvelweg en de Bikeshop op het Trudoplein nemen zelfs de moeite niet om het lichte spul in te slaan of hun winkel om te bouwen.

Quote Met vijftig sterretjes voor een euro en een enorm pakket voor 6,95 euro zijn je verliezen nooit te compense­ren Jan de Wit , El Blanco

Jan de Wit, directeur van vier El Blanco vuurwerkwinkels in de regio, gaat wel open, maar houdt het beperkt tot de laatste drie dagen van het jaar. ,,Anders is het echt niet rendabel. Ik heb gigantisch veel ingekocht, maar dat spul zet geen zoden aan de dijk. Met vijftig sterretjes voor een euro en een enorm pakket voor 6,95 euro zijn je verliezen nooit te compenseren.” Het is hooguit een pleister op de wonde, erkent De Wit, maar dan een heel kleintje.

Geen al te hoge verwachtingen

Ook Lois Sajtos van Dumpshop Feenstra heeft geen al te hoge verwachtingen van de verkoop. ,,Een run? Zie ik niet gebeuren. Niet te vergelijken in elk geval met de normale verkoop.” Wel heeft ook Sajtos veel ingekocht. ,,Ik verwacht hooguit iets van 20 procent van mijn normale omzet te kunnen draaien. Mijn doelstelling is om uit de kosten te komen: inrichting van de zaak, inkoop, huur van het pand, sprinklers, verzekering en brandblussers.”

Action en Solow

Categorie 1 vuurwerk is het hele jaar door te koop bij winkels als Action en Solow. Volgens de bedrijfsleidster van het Solow-filiaal in Winkelcentrum Woensel is er momenteel sprake van een piekje, maar echt groot zijn de omzetten (nog) niet.

Een woordvoerder van de winkelketen verwacht wel een stijging in de weken voor oud en nieuw. Omdat de voorraden van Solow niet al te groot mogen zijn, raadt hij het winkelend publiek aan niet tot op het laatste moment te wachten.

‘Overal uitverkocht’

Druk is het daarentegen wél bij de Action, zegt woordvoerder Frank van Rutten. De verkoop is sinds de afkondiging van het verbod op zwaarder vuurwerk ‘ongekend hoog bij al onze 395 winkels in Nederland’, zegt Van Rutten. Binnen een paar dagen was de voorraad vrijwel overal uitverkocht. Dat geldt ook voor de zes winkels in Eindhoven en de twee in Helmond.

Overlast

Categorie 1 vuurwerk mag het hele jaar door verkocht én afgestoken worden. Het zijn door de bank genomen niet de knalletjes, pijltjes en potjes die voor overlast zorgen. Het zware spul komt vooral illegaal het land binnen, vanuit België en Duitsland. Of wordt online verhandeld via social media.

Quote Overlast­mel­din­gen worden meegenomen in de reguliere surveillan­ce Woordvoerder gemeente Eindhoven

Bij de gemeentes, de politie en op social media wordt veelvuldig geklaagd over overlast. in Eindhoven kwamen vanaf 1 augustus tot en met 30 november 910 meldingen binnen. Bij de politie waren dat er tot en met 2 december 195. Gerichte handhavingsacties door de gemeente zijn er niet, aldus een woordvoerder. ,,Overlastmeldingen worden meegenomen in de reguliere surveillance.”