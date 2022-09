Nog geen sponsor voor Publieksprijs Eindhoven Cultuurprijs

Geen sponsorbeleid

Tanja Mlaker, directeur-bestuurder van de stichting: ,,Veel bedrijven blijken geen sponsorbeleid te hebben. En wanneer dit wel het geval is hebben ze geen budget beschikbaar voor cultuur. Het is ontzettend teleurstellend dat we dit jaar binnen het bedrijfsleven in de Brainportregio niemand hebben gevonden die bereid is te investeren in de Eindhoven Cultuurprijs. Het zou fijn zijn als we een partner vinden die samen met ons de Cultuurprijs extra glans wil geven. We blijven verder zoeken.”