Nog lang niet alle lokale politici vergaderen digitaal

HELMOND - Blijf thuis, is opnieuw het credo van de nieuwe coronamaatregelen, maar lang niet alle gemeenteraden in de regio kiezen ervoor om weer digitaal te gaan vergaderen.

In Nuenen waren ze er snel bij maandagavond. Met de persconferentie van premier Mark Rutte over nieuwe coronamaatregelen nog in het vooruitzicht voelden de Nuenense gemeenteraadsfracties al aan waar het op uit zou draaien: heel Nederland zo min mogelijk de deur uit.

En dus besloot de gemeenteraad van het dorp van Vincent van Gogh die avond al om wederom af te stappen van vergaderingen in het Nuenense gemeentehuis, en over te schakelen op digitale vergaderingen: vanuit huis, achter de laptop.

Credo

Nuenen is niet de enige gemeente die het credo dat de overheid het goede voorbeeld moet geven, en zeker in deze coronatijd, meteen in de praktijk brengt. Dat doen ze ook in Eersel: de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond werd vanwege de nieuwe, strenge maatregelen te elfder ure geannuleerd. De Eerselse raad schakelt eveneens over op digitaal vergaderen. Alleen vergen de technische voorbereidingen daarvan nog wat tijd.

Toen in maart van dit jaar de coronacrisis uitbrak en de intelligente lockdown werd afgekondigd, lag de lokale politiek plots stil. Digitaal vergaderen was technisch weliswaar haalbaar, maar wettelijk gezien niet mogelijk. Besluiten van de gemeenteraad waren niet rechtsgeldig als ze tijdens een digitale vergadering werden genomen.

Een in allerijl door het parlement gejaste noodwet maakte tijdelijk een einde aan die situatie. Vervolgens kwam er ook in de politiek een compleet digitaal vergadercircus op gang. Maar nadat deze zomer de coronamaatregelen werden versoepeld, keerden veel gemeenten op hun schreden terug en maakte de 'fysieke' raadsvergadering zijn herintrede.

Stadhuis

In Eindhoven bijvoorbeeld vergaderde de gemeenteraad enkele malen weer in het stadhuis, maar dan wel volgens de coronaregels: op veilige afstand van elkaar, met volop plexiglas in de raadszaal en overal veel desinfecterende middelen. Maar omdat het aantal besmettingen weer toenam, ging de Eindhovense raad twee weken geleden al weer digitaal.

Helmond is ook na de vakantieperiode blijven vasthouden aan de digitale vergaderingen. Meer gemeenten zijn even koersvast, maar dan op een andere manier: die blijven in het gemeentehuis vergaderen. Dat gebeurt onder meer in Valkenswaard (met spatschermen), in Heeze-Leende (zonder pers en publiek), in Geldrop-Mierlo, in Deurne en in Asten (in het ruimere gemeenschapshuis).

Ook in Gemert-Bakel wordt deze week nog gewoon in de raadzaal vergaderd, met in achtneming van de corona regels, aldus een gemeentewoordvoerder. ,,Niet meer dan dertig man en met voldoende afstand."