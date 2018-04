Nog onbekend wanneer Sweegers in Eindhoven is doodgeschoten

Buurtbewoners hoorden woensdagavond lawaai in de straat en denken achteraf dat dat schoten zijn geweest. De politie heeft nog niet kunnen vaststellen of dat inderdaad het moment was waarop Sweegers - een bekende van de politie - werd geliquideerd. Of het lawaai dat buurtbewoners de avond net voor middernacht hoorden schoten waren, is nog onbekend. De politie heeft nog niet alle mogelijk getuigen gesproken.