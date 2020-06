Nog onduidelijk of college Eindhoven appjes van burgemeester vrijgeeft

Het gaat om appjes die burgemeester Jorritsma aan veel andere raadsleden stuurde om zich te beklagen over een afbeelding die de LPF op social media publiceerde. Daarop is hij te zien naast de voorman van Kick Out Zwarte Piet, met de tekst ‘slopers van de democratie’. Rudy Reker eist als LPF-fractievoorzitter complete inzage en openbaarmaking van het betreffende WhatsApp-verkeer tussen de burgemeester en anderen.



Tijdens de raadsvergadering waarin om openbaarmaking werd gevraagd, volgde geen antwoord van Jorritsma. Daags daarna herhaalde LPF-fractievoorzitter Rudy Reker zijn verzoek aan de griffier. Die laat hem weten dat ze dit heeft laten inboeken. Wanneer een reactie volgt is onduidelijk.



Inmiddels is er ook een burger die om openbaarmaking van de appjes vraagt. Jan Rolfes heeft dit weekend hiertoe een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) ingediend. Hij was tot eind vorig jaar regiovoorzitter van de VVD, maar hij benadrukt dat hij dit op persoonlijke titel doet. ,,Die appjes hebben mede geleid tot een ‘fatsoensmotie’ tegen de LPF, die vorige week door de raad is aangenomen. Als inwoners van Eindhoven hebben we het recht om te weten wat er in die appjes staat.”