Nog steeds veel schaamte rond hiv en aids: ‘Patiënten durven me soms niet aan te kijken’, zegt verpleegkundige Suzanne

Helmonder die gokschul­den afbetaalde met peperdure Mercedes­sen krijgt hogere straf

DEN BOSCH - De Helmonder had al bekend dat hij zeker zeventien bijzonder dure auto's had gestolen, dus dat de rechtbank hem woensdag schuldig verklaarde is geen grote verrassing. Hij krijgt 2,5 jaar cel, dat is zes maanden meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd.

25 november