Nog veel vragen over raadselachtige gijzeling bij Van der Valk in Eindhoven

EINDHOVEN - Bij de mogelijke gijzeling in het Van der Valk-hotel in Eindhoven werden maandagavond drie Spanjaarden opgepakt. Voor de rest zijn er over de actie, waarbij de politie goed ingreep, vooral nog veel vragen.

De politie wist maandagavond een einde te maken aan een gijzeling in het Van der Valk-hotel in Eindhoven. Of ja, een gijzeling. Was het dat wel? Een dag na de politieactie is er vooral nog heel veel onduidelijk over wat er zich in en rond het hotel heeft afgespeeld.

Rond half zeven kwam er maandagavond een telefoontje binnen bij de politie. In het hotel in Eindhoven-Zuid zou een gijzeling plaatsvinden. De opsporingsdienst werd meteen ook getipt over een auto van de verdachten die op het parkeerterrein stond.

Korte achtervolging

Toen agenten het hotel aan de Aalsterweg naderden, zagen ze de verdachte auto wegrijden. Na een korte achtervolging werd het voertuig iets verderop in Waalre klemgereden. Met getrokken pistolen werd de bestuurders vervolgens uit de wagen 'gepraat' en gearresteerd. Het bleek om een Spanjaard van 40 jaar oud te gaan. Hij had op dat moment een wapen bij zich.

Ondertussen meldde een arrestatieteam zich bij Van der Valk om een einde te maken aan de gijzeling. Rond 22.00 uur vielen zij de bewuste hotelkamer binnen en stuitten daar op twee mannen. Beide heren, respectievelijk 34 en 39 jaar oud, kwamen ook uit Spanje. Beiden werden ook aangehouden door de politie.

Raadselachtig