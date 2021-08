Nominatie voor boekverkoopster Meriam Wehrens van Van Piere in Eindhoven: ‘Werken is voor mij een betaalde hobby’

EINDHOVEN - Al 35 jaar werkt Meriam Wehrens bij boekhandel Van Piere in Eindhoven. Ze doet álles voor haar boeken, haar klanten en haar boekhandel. Nu is ze met dertig anderen genomineerd voor de landelijke titel Boekverkoper van het jaar.

Werken bij de bibliotheek, dat leek haar wel wat. Achttien jaar oud verhuisde Meriam Wehrens van Weert naar Eindhoven om aan de avondschool haar Havodiploma te behalen. Na een jaar reizen en verschillende baantjes wilde ze toegeven aan haar grote liefde: boeken. Al op de lagere school had ze elke week een boek mee naar huis genomen. ,,Ik weet nog dat ik Juffertje Korenbloem heel spannend vond.” En waar middelbare scholieren de boekenlijst vaak een kwelling vonden, had zij geen enkele moeite met de twintig boeken die ze moest lezen voor Nederlands. ,,We mochten ze zelf uitkiezen.”

Vergroeid

Voordat het idee voor de bibliotheek concreet werd, zag ze een advertentie met een vacature bij boekhandel Van Piere in de Rechtestraat. Ze werd aangenomen en stortte zich op een driejarige avondopleiding tot boekverkoper. Op haar zestigste is Wehrens helemaal vergroeid met haar boeken, haar klanten en haar boekhandel, inmiddels op de Nieuwe Emmasingel.

Aan haar bureau op de afdeling literatuur, thrillers en poëzie is ze in haar element. Daar beantwoordt ze mails van klanten en uitgevers, leest ze hun brochures over nieuwe boeken en houdt ze sociale media bij, vooral om te weten wat er leeft bij de jeugd. ,,BookTok is een hashtag van TikTok. Als je dat volgt, maak je je geen zorgen meer over ontlezing. Er zijn wel degelijk jongeren die lezen!”

Daarbij heeft ze steeds oog voor klanten die binnenkomen. Maar ze wil zich niet opdringen. Een ‘als u hulp nodig heeft, weet u me te vinden’, is voldoende. ,,Kunnen helpen is zó leuk. Zeker als de klant niet precies weet wat hij zoekt, voor een cadeau of voor zichzelf. Dan vraag ik welke films favoriet zijn of welke hobby’s. Als ze dan iets passends vinden, vraag ik me te laten weten of het was wat ze zochten. Regelmatig krijg ik nog antwoord ook.”

Veel energie

Als Wehrens via de website rb.gy/allnpv – stemmen kan tot en met 31 augustus -, genoeg stemmen vergaart voor de shortlist en ook nog de titel verovert, draagt ze die op aan al haar collega’s en de boekhandel. ,,Want zij maken het mogelijk dat ik zo kan werken.” Dat voelt overigens niet als werken, zegt ze met een lach. ,,Ik voel me hier thuis, krijg hier veel energie.”

Die kan ze goed gebruiken, want ze was met auteur Wim Daniëls vijf jaar lang de drijvende kracht achter Boekie Night in het NatLab, Maandelijks met 150 bezoekers steevast uitverkocht en steeds met één bekende auteur als gast plus een paar aanstormende talenten én Eindhovense livemuziek. Vanwege corona ligt het nu stil, maar Daniëls en zij willen zeker nog samen iets ondernemen.

En dan hebben we het nog niet gehad over de signeersessies bij Van Piere en de presentatie zaterdag 4 september van het Brabants Boekenpresent, mét auteur Vrouwkje Tuinman. ,,Ach, werken is voor mij een betaalde hobby. En om nog maar een cliché te gebruiken: met een boek kun je reizen in je hoofd.”