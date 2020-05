Noodfonds Eindhoven: stadsbestuur scheldt deel huren en belastingen kwijt

Sportclubs, buurthuizen, verenigingen en culturele instellingen in Eindhoven hoeven over de periode van half maart tot 1 juli aanstaande geen gemeentelijke belastingen of huur te betalen. Nadat eerder het betalen van die lokale belastingen en huren al was opgeschort, worden ze nu helemaal kwijt gescholden.

Die kwijtschelding is onderdeel van een nieuw maatregelenpakket vanwege de coronacrisis dat het Eindhovense stadsbestuur heeft afgekondigd. Voorlopige berekeningen wijzen uit dit de gemeentelijke schatkist een bedrag van 7 tot 8 miljoen euro gaat kosten. In juni wordt bekeken of verlening van deze lastenverlichting noodzakelijk is.

Belangrijkste onderdeel van dat pakket coronamaatregelen is het instellen van dit lokale ondersteuningsfonds waarop clubs, verenigingen, culturele instellingen en buurthuizen aanspraak kunnen maken.

Aantal voorwaarden

Wel gelden er een aantal voorwaarden voordat kwijtschelding van huur en belastingen toegekend worden, zo licht wethouder Yasin Torunoglu (PvdA) van wonen, werk en wijken toe. ,,Het gaat dan onder meer om het eigen vermogen, om huren die al gesubsidieerd worden of financiële steun die al uit andere noodfondsen wordt verleend.”

Wat de exacte voorwaarden zijn, wordt de komende twee weken verder uitgewerkt. Op 15 mei moet het ondersteuningsfonds van kracht zijn en moet ook duidelijk zijn op welk manier er aanspraak op kan worden gemaakt: via een digitaal loket of ook aan een balie op het Eindhovense stadhuis.

De afgelopen weken is er vanuit de Eindhovense gemeenteraad sterk op aangedrongen om tot een tweede pakket aan noodmaatregelen te komen voor, zoals dat genoemd wordt, het ‘maatschappelijk middenveld’.

Sociale bindweefsel

,,Dat is het sociale bindweefsel van de stad, dat zorgt voor de jus in de samenleving", stelt Torunoglu. ,,Uiteraard doen we er alles aan om dat overeind te houden. Met dit ondersteuningsfonds voldoen we ons inziens ruimschoots aan de wens vanuit de raad.”

De cultuursector in Eindhoven kan eveneens putten uit dit ondersteuningsfonds. Maar voor deze sector zijn ook nog andere reddingsmaatregelen in de maak, zo kondigt cultuurwethouder Monique List (VVD) aan. ,,We bekijken per instellingen wat nodig is, en maken daarbij ook gebruik van het geld dat cultuurminister Van Engelshoven en het provinciebestuur uitgetrokken hebben om de culturele instellingen te ondersteunen.”