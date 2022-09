Noodkreet Brabantse scholen: energierekening van 1,2 naar 15 miljoen, ook TU/e veel meer kwijt

Eindho­venaar die man met hockey­stick de schedel insloeg, moet toch de cel in

DEN BOSCH/EINDHOVEN – De rechtbank in Den Bosch heeft een 22-jarige Eindhovenaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden en een taakstraf van 240 uur. De man sloeg in oktober vorig jaar met een hockeystick in op een stadsgenoot. Die liep daarbij een schedelbreuk op.

12 september