Noodkreet burgemeester Jorritsma wegens omikronvariant: Houd je in godsnaam aan de regels

Woensel West staat centraal in nieuwe serie: ‘Het is een ode aan de volkswijk’

EINDHOVEN - Een ode aan de volkswijk in zijn algemeenheid. Zo omschrijft acteur Huub Smit de vierdelige crime-comedy serie Woensel West, die vanaf vandaag te zien is op streamingsplatform Videoland. Het mag geen verrassing heten dat de opnames in het gelijknamige stadsdeel gedaan zijn.

17 december