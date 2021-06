Noodkreet over uitputtingsslag in Eindhovens gemeentebestuur

Met een onorthodoxe brief heeft de commissie die waakt over de agenda van de Eindhovense gemeenteraad eind vorige week een noodsignaal afgegeven over de enorme werkdruk. Het aantal raadsvragen, stukken, brieven en moties is allemaal toegenomen. De agendacommissie constateert dat er voor deze maand een berg dossiers is aangeleverd waar drie keer meer tijd voor nodig is dan normaal beschikbaar is. ,,We maken ons zorgen over het welbevinden van ons allemaal’’, staat in de brief.