Noodkreet uit Achtse Barrier in Eindhoven: wie helpt mee in de kindervakantieweek zodat alle kinderen mee kunnen doen

Een noodkreet van OKA Achtste Barrier in Eindhoven. De organisatie is naarstig op zoek naar vrijwilligers. Wie o wie komt helpen bij de kindervakantieweek?

,,Want het zou jammer zijn als we niet alle kinderen mee kunnen laten doen”, zegt Henk de Kleijn, voorzitter van de Open Kinder Activiteiten Achtse Barrier.

Zittend in de opslagruimte van OKA bij wijkcentrum De Mortel doet De Kleijn een oproep aan moeders, vaders en jongelui of ze mee willen helpen in de kindervakantieweek van maandag 30 augustus tot en met vrijdag 3 september. De knutselspullen en spellen liggen klaar. De grote kannen voor limonade zijn weer afgewassen en de nieuwe spandoeken zijn gemaakt. Maar nu nog extra die vrijwilligers. ,,Alle handjes zijn welkom. Niemand hoeft een hele week te helpen. Het kan een dag of halve dag. Alles gaat in overleg.”

Nooit een jaar overgeslagen tot in 2020

OKA bestaat al sinds 1978. Een paar jaar later is de eerste kindervakantieweek gehouden en sindsdien is die week nog nooit een jaar overgeslagen. Tot vorig jaar, toen door de coronacrisis met alle maatregelen van dien, alle activiteiten niet door konden gaan. Als alternatief hebben de kinderen uit de wijk zes weken lang thuisopdrachten gekregen.

Volledig scherm Een leven ganzenbord tijdens de kindervakantieweek van OKA in de Achtse Barrier in Eindhoven in 2001. © Jurriaan Balke

Op dit moment is echter weer meer mogelijk en zijn de voorbereidingen in volle gang. ,,Eigenlijk heb je nooit genoeg vrijwilligers, maar dit jaar heeft het tekort ook wel te maken met de coronacrisis, waardoor vrijwilligers terughoudender zijn. En veel studerende vrijwilligers moeten die week al naar school. Een probleem dat natuurlijk speelt bij veel verenigingen.”

Geen nee verkopen

Het aantal kinderen dat zich aanmeldt, schommelt tussen de tachtig en honderd. Om alle kinderen mee te kunnen laten doen zijn die handjes oh zo nodig. ,,Hoe meer vrijwilligers hoe beter. We moeten nu nee verkopen, omdat er niet genoeg vrijwilligers zijn en we kunnen ook geen dagkaarten verkopen. Het is zo vervelend als kinderen in de week zelf aan de poort staan en je moet nee zeggen”, aldus De Kleijn.

Volledig scherm Een van de spellendagen van OKA Achtse Barrier in 2019. © DCI Media

Het thema van de week is dit jaar ‘Beroepen’. Alle activiteiten, van knutselen tot spellen, hebben hiermee te maken. De politie komt voorbij, een bakker, een bouwvakker en nog meer. Kinderen kunnen een passe-partout kopen of dagkaarten. Voor meer informatie over de vakantieweek zie: oka-ab.nl.

Vrijwilligers kunnen een groepje begeleiden, maar in de bouwploeg, een groep die alles klaarzet en voorbereidt, is ook plaats. Wie vragen heeft of zich wil aanmelden kan een mailtje sturen naar vrijwilligers@oka-ab.nl. Of er weer nieuwe passe-partouts uitgegeven worden, hangt af van de aanmeldingen van vrijwilligers. OKA publiceert daarover op de Facebookpagina.