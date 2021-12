Noodkreet van Stadsakkers Eindhoven: ‘geen subsidie dan ook geen sla of worteltjes voor de Voedselbank’

,,We hopen dat we toch nog snel 3.000 tot 5.000 euro binnenhalen, voor de eerste uitgaven. Anders kunnen we geen tuinadvies inhuren voor het teeltplan en geen zaden kopen voor de nieuwe aanplant dit voorjaar. Dan komt er ook geen oogst. En dat geld hebben we nu gewoon niet. Voorheen konden we vaak rekenen op bedrijven, maar die financieren tegenwoordig liever projecten, zoals een maaier of de traktor die in brand was gestoken. Een bijdrage in de gewone kosten zit er niet in. Die bron is opgedroogd", zegt secretaris Paul Boel van stichting Stadsakkers.