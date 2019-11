Noodkreet: veel meer jongerenwerkers nodig

EINDHOVEN - Het jongerenwerk in Nederland kan nauwelijks voorkomen dat kinderen afglijden naar de criminaliteit. Daarvoor is het aantal jongerenwerkers vele malen te klein. Dat schrijft Sociaal Werk Nederland namens vijfhonderd aangesloten instanties vandaag in een brief aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Er is nu te weinig ondersteuning voor kwetsbare kinderen en gezinnen, stelt de brancheorganisatie. Een veelvoud van de huidige 1800 tot 2000 jongerenwerkers is nodig om het werk goed te kunnen doen. ,,Het huidige systeem werkt niet. Tegenwoordig wordt veel meer van jongerenwerkers gevraagd dan vroeger”, aldus adviseur Ernst Radius van Sociaal Werk Nederland.

Te weinig actief op scholen

Welzijnsorganisaties in Zuidoost-Brabant onderschrijven de noodkreet van Sociaal Werk Nederland. Vooral op scholen zouden jongerenwerkers zich moeten laten zien. Dat gebeurt nu helemaal niet of te weinig. ,,We zijn er voor de echt kwetsbare jongeren, maar je moet er preventief ook zijn voor de anderen”, zegt Jasper Ragetlie van LEV-groep, actief in onder meer Helmond.

In Eindhoven is de basis voor jongerenwerk in orde, maar er zijn drie keer zoveel jongerenwerkers nodig om het werk écht goed te kunnen doen, zegt Nancy van Loon, manager Eindhoven van Lumens. Haar welzijnsorganisatie werkt vooral aan talentontwikkeling van de jeugd, maar kan te weinig doen mét en op de Eindhovense scholen, waar jongerenwerkers amper een rol spelen. ,,Daar is veel winst te behalen”, zegt Van Loon, ,,maar er is nu simpelweg te weinig geld voor. We moeten keuzes maken.”

Drugscriminelen

Om te voorkomen dat jongeren dik betaalde klusjes gaan doen voor drugscriminelen - en vervolgens steeds verder het slechte pad op gaan - ziet minister Grapperhaus een belangrijke rol weggelegd voor jongerenwerk. Dat zei hij onlangs in de nasleep van de moord op de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum. Ook politie en Openbaar Ministerie willen meer aandacht en geld voor preventie.

De overheid komt nu eenmalig met 110 miljoen euro extra over de brug voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Daarvan kan een deel worden ingezet voor het begeleiden van kwetsbare jongeren. Maar ook het optuigen van een speciaal opsporingsteam voor zware criminaliteit moet uit dat potje worden betaald, net als de bescherming van advocaten en rechters. Veel zal er dus niet overblijven voor jongerenwerk, vreest Sociaal Werk Nederland.

Zwaarder werk

,,Het aantal jongerenwerkers is de afgelopen tien jaar niet toegenomen terwijl het takenpakket groeide”, zegt Ernst Radius. ,,Het werk verschoof van vrijetijdsbesteding naar een meer begeleidende rol, bijvoorbeeld bij schooluitval of de hulp aan jongeren met gedragsproblemen. Onze taken kregen de laatste jaren steeds meer een jeugdzorg-kant.”

Aanwezig zijn op scholen lukt nu veel te weinig, zegt ook Robert Tops van Cordaad Welzijn, actief in onder meer Veldhoven en Valkenswaard. ,,We zouden dagelijks op iedere school moeten zijn.” Nu zijn dat maximaal drie dagdelen. ,,Het is schipperen. We moeten door tijdgebrek veel vragen van jongeren laten liggen.”

