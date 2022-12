Noodlijdend winkelcentrum Heuvel in Eindhoven krijgt nieuwe eigenaar; herontwikkeling tot Muziekberg is een flinke klus

In een halve eeuw van ballenjon­gen naar bejubelde FC Eindhoven-club­man: dit is het verhaal van Pascal Maas

Zijn onbegrensde clubtrouw, het was tijdens zijn profdagen al een zeldzaam fenomeen. En nu, als 60-jarige, staat Pascal Maas nog steeds op met FC Eindhoven, én gaat ermee naar bed. Dag in, dag uit. ,,Voor het slapengaan vraag ik altijd aan mezelf: heb ik er vandaag alles aan gedaan? In de ochtend beginnen we weer op 0-0.”

