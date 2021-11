Noodlokalen Nuenenseweg tegen de vlakte; een wens in vervulling

EINDHOVEN - Na jaren wachten is het dan zover. De houten noodlokalen op het terrein van de Vrije School Brabant aan de Nuenenseweg in Eindhoven zijn eindelijk gesloopt. Er komt een mooi speelplein voor terug en nieuwbouw voor de kinderopvang.

Wanden met schimmel, wegschietende ratten; leerkracht Adri van der Palen kan het zich nog goed herinneren. Tot zo’n vijf jaar geleden werkte hij nog als intern begeleider met zijn leerlingen in een van de haveloze gebouwtjes. ,,Met luchtverfrissers was het nog enigszins te doen in de bedompte lucht ”, vertelt hij.

‘Nooit meer iets aan gedaan’

De noodgebouwen stammen uit de jaren zeventig. ,,Er is nooit meer iets aan gedaan. Vanaf het begin is gezegd dat dat de noodlokalen weg zouden gaan, maar er kwam iedere keer iets tussen.”

Quote De gaskachel­tjes gingen met een knop aan en als je koffie wilde, moest je de boiler aanzetten voor warm water Adri van der Palen, leerkracht Vrije School Brabant

Toen Van der Palen begin jaren tachtig binnenkwam bij de school, stonden er zes lokalen. Twee van die lokalen zijn ongeveer tien jaar geleden weggehaald. ,,Moet je voorstellen, ik zat toen met 37 leerlingen in de klas. De gaskacheltjes gingen met een knop aan en als je koffie wilde, moest je de boiler aanzetten voor warm water.”

Explosieve groei

Door de explosieve groei van de Vrije School is in 1985 het huidige gebouw neergezet. Al die tijd verstopt achter de noodgebouwen. De school huisvestte toen de klassen 1 tot en met 12. De huidige groepen tot en met 8 en een aantal jaren middelbaar onderwijs. In de vrijeschool spreekt men nog steeds van klassen 1 tot met 6. Het middelbaar onderwijs is in 2000 afgescheiden (het Novalis College).

Het ruimtegebrek bleef echter. Daardoor zijn twee lokalen tot het laatst toe gebruikt als handenarbeid- en handwerklokaal. Op de plaats van die gebouwen aan de rechterkant komt de nieuwbouw voor de kinderopvang.

Schuiven vanaf half januari

En dan kan, naar verwachting half januari, het ‘grote’ doorschuiven beginnen. De opvang van de jongste kinderen gebeurt nu in het lagere schoolgebouw. Zij gaan naar de nieuwbouw. De kleuters zitten nu in de aula. Zij schuiven dan door naar de vrijgekomen ruimtes.

Waarom het allemaal zo lang heeft geduurd? Directeur Rita van der Werf geeft aan dat er nog lang gedacht is om de unit op te knappen, maar vanwege de veiligheid bij het halen en brengen is besloten tot sloop.

Grote wens in vervulling

Nu het zover is gaat een grote wens van de school in vervulling. Naast extra parkeerplaatsen komt er meer ruimte voor een nieuw schoolplein. Van der Palen: ,,Een zelfvoorzienend groen plein met tuinen. Het is nu te veel steen. Er komen spannende dingen voor de zintuigbeleving en klauter- en klimtoestellen. Kortom, meer ruimte voor de kinderen.”