Noodmaatregel moet zorg in Eindhoven waarborgen

Met een noodmaatregel heeft de gemeente Eindhoven de zorg gewaarborgd die aan waarschijnlijk vele honderden Eindhovenaren wordt verleend. Het gaat om Eindhovenaren van wie al beoordeeld had moeten worden of ze wel of geen recht meer hebben op bijvoorbeeld jeugdzorg, de zogenoemde herindicatie, maar die nog steeds wachten op de uitslag van die herbeoordeling. Hun rekeningen worden gewoon betaald, zo heeft het gemeentebestuur nu besloten.

Bij alle herbeoordelingen van dat recht op zorg is sprake van een flinke achterstand, door het gemeentebestuur overigens 'werkvoorraad’ genoemd. Om die achterstand weg te werken, is dit voorjaar extra personeel aangenomen. Maar die maatregel heeft er nog niet toe geleid dat die voorraad al helemaal is weggewerkt. Hoe groot de achterstand is kon een woordvoerder van de gemeente gisteren niet zeggen.

Onzekerheid

Die achterstand leidt tot grote onzekerheid bij zowel zorgverleners als hulpbehoevenden, zo schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad. Zorgverleners zijn bang dat ze straks de rekeningen niet betaald krijgen van mensen die vanwege een herindicatie ten onrechte zorg hebben gekregen. En cliënten van deze zorgverleners weten door het alsmaar uitblijven van een oordeel niet waaraan ze toe zijn.

,,In de praktijk blijkt dat de meeste mensen die zorg krijgen ook na een herindicatie hun zorg behouden", aldus een woordvoerder van het college van B en W. ,,De risico's zijn zowel voor zorgverleners als voor de cliënten klein. Maar omdat er bij beide partijen sprake is van onrust wil het college die met deze maatregel wegnemen.”

Dat er sprake is van een achterstand bij alle herindicaties komt doordat de gemeente Eindhoven begin dit jaar van start is gegaan met een Servicebureau, en dat is met terugwerkende kracht bezig met een herbeoordeling van alle zorgindicaties. Sinds de oprichting vier jaar geleden werd de zorgindicatie overgelaten aan de zorginstantie WIJeindhoven.

Meer grip

Het servicebureau is er gekomen om meer grip te krijgen op de uitgaven voor zorg en hulp in het zogenoemde sociaal domein. De afgelopen jaren gaf het gemeentebestuur steeds 40 tot 45 miljoen euro te veel uit aan het sociaal domein, op een begrotingspost van in totaal zo’n 400 miljoen euro.