Noodopvang op scholen dijt uit, directeurs puzzelen met mankracht

Geen excessen in Eindhoven tijdens jaarwisse­ling, wel was het onrustig in Vlokhoven

8 januari EINDHOVEN - Grote excessen zijn uitgebleven, maar de afgelopen jaarwisseling is in Eindhoven niet geheel zonder incidenten verlopen. Zo is het in de wijk Vlokhoven tijdens oud en nieuw onrustig geweest, met kleine brandjes die werden gesticht op straat. Ook is er vuurwerk naar politiemensen gegooid, gelukkig zonder letsel tot gevolg.