Noodpakket Eindhoven is nog steeds niet klaar

Het Eindhovense college van B en W wijst kritiek van de hand dat het te weinig haast maakt met het maatregelenpakket om de financiële nood in in het maatschappelijk middenveld in de stad door de coronacrisis te lijf te gaan.

,, We zijn druk bezig met het uitwerken van dit maatregelenpakket", reageert wethouder Stijn Steenbakkers (CDA) van economie licht geprikkeld op die kritiek. ,,Dat vraagt tijd, want we willen met een goed doortimmerd, weloverwogen en uitgebalanceerd pakket aan maatregelen komen. Dat heb je niet in een handomdraai uitgewerkt.”

Huren opgeschort

Bovendien, voegt de wethouder daar aan toen, ontbreekt de directe tijdsdruk. ,,Meteen nadat de crisis uitbrak hebben we als college besloten dat de huren van alle gemeentelijke gebouwen en alle gemeentelijke belastingen die ondernemers, winkeliers, zzp’ers en horecaondernemers moeten betalen worden opgeschort tot 1 juni. Daardoor is de ergste druk van de ketel, en vervalt de noodzaak om met haastwerk te komen.”

Twee weken geleden al verklaarde het Eindhovense college tijdens het digitale coronavragenuurtje met de gemeenteraad dat het aan het werk was aan een pakket met noodmaatregelen. Het gaat daarbij om oplossingen voor de problemen van tal van maatschappelijke instanties die hard geraakt worden door de economische gevolgen van de coronacrisis.

Zo hebben sportclubs hun inkomsten door sponsoring en uit kantine-inkomsten zien wegvallen, zijn de inkomsten bij buurthuizen tot nul teruggelopen en is ook bij alle culturele instellingen in de stad de deur op slot gegaan. En dat terwijl in veel gevallen in ieder geval een deel van de onkosten wel gewoon doorlopen.

Landelijk beleid

,,Na de eerste maatregel waarbij we de gemeentelijke belastingen en de huren opgeschort hebben, werken we nu aan definitieve oplossingen", zegt Steenbakkers daarover. ,,Dat vergt niet alleen tijd maar ook de nodige afstemming met het landelijke beleid.”

,,Dat landelijke beleid is leidend bij onze aanpak”, aldus de CDA-wethouder. ,,Vanuit Den Haag zijn er de afgelopen weken stapsgewijze nieuwe noodmaatregelen gekomen, en daar moeten we ook rekening mee houden. Het cultuurpakket van minister Van Engelshoven bijvoorbeeld gaat op een aantal punten uit van cofinanciering door de lokale overheid. Dat vraagt ook weer het nodige uitzoekwerk.”