Nooit meer bang dankzij Ariël of Mickey Mouse: Philips en Disney maken medische scanner minder eng voor kinderen

Wealtheon met kantoor in Eindhoven staat na overname paraat voor zowel oudere als jonge vermogende

3 maart EINDHOVEN - Vermogensbeheerder Wealtheon, met een kantoor in Eindhoven, neemt Torrebos Consult in Gent over. Het aanbod aan klanten kan zo worden verbreed door niet alleen beleggingen in groeibedrijven maar ook zogenoemde waardebeleggingen aan te bieden.