Nooit meer roetsjen van de glijbaan, buitenbad Tongelreep wordt nu echt gesloopt

Muziekvoor­stel­ling in Agnus Dei-kerk in Waalre

WAALRE - De gezamenlijke protestantse kerken van de Kempen houden vrijdagavond 3 maart een muziekvoorstelling in de Agnus Dei-kerk in Waalre naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne: ‘Systeem loopt vast’.