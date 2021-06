Noors miljardenbedrijf Tomra Food komt naar Brainport Industries Campus

Denzel Dumfries is de profvoet­bal­ler die op de mavo begon en nu op het gymnasium verrast

14 juni Meten is in het huidige voetbal weten. Vrijwel alles wordt geanalyseerd, ook van Oranje-international Denzel Dumfries. Zijn sprints, het aantal balcontacten, de hoeveelheid goed of slecht verzonden passes, het percentage gewonnen duels of het aantal gelopen kilometers?