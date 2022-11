Not\Standard brengt bijzondere horeca naar het Kennedyplein: ‘Bij ons is alles nét anders’

PS­V-supporters pissig na straf UEFA: ‘Bobo's van PSV mogen in Noorwegen naar binnen, gewone supporter wordt gepakt’

PSV speelt komende week het uitduel met Bodø/Glimt en onder supporters is beroering ontstaan over een straf die de Europese voetbalbond UEFA voor die wedstrijd heeft uitgedeeld. De Eindhovense club mag vanwege eerdere ongeregeldheden van supporters in Londen voor het uitvak in Bodø geen kaarten verkopen.

29 oktober