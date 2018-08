'Notoire oplichter' slaat toe in Reusel, Eersel en Eindhoven

Een maand geleden was hij nog veroordeeld tot 42 maanden cel door de rechtbank in West-Brabant vanwege oplichterspraktijken. Deze keer had hij moeten verschijnen voor de rechtbank in Den Bosch, voor hetzelfde soort trucs. Wegens gezondheidsproblemen was Jan B. (39) - zonder vaste woonplaats - in de cel blijven zitten. Zijn advocaat Martin Houweling hoorde dan maar in zijn eentje aan dat officier van justitie Patrick van Hees geen twijfel kende.

Motormaaier

Een onbetrouwbare, hardleerse 'notoire oplichter', noemde hij B. In Reusel had B. een motormaaier van 2800 euro besteld, opgehaald en niet betaald. In Eersel had hij een gehuurde koelwagen niet teruggebracht omdat die na de verhuur zou zijn gestolen. In Eindhoven ongeveer hetzelfde verhaal, maar dan met een gehuurde aanhanger. In Reusel bestelde B. ook nog twee fietsen, maar trapte de fietsenmaker er niet helemaal in. Steeds presenteerde B. zichzelf onder de valse naam René Bos. ,,Er is geen enkele aanwijzing dat die ook echt bestaat", stelde officier Van Hees.