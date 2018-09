Notten interim bij WijEindhoven

Na Rabobank, oud en nieuw, wil OVG meer investeren in Eindhoven

18:56 EINDHOVEN - De nieuwe Rabobank aan de Fellenoord en de transformatie van de oude tot Belastingdienst zijn de eerste projecten van OVG Real Estate in Eindhoven. Maar daar blijft het niet bij. Het bedrijf is bezig met een groot nieuw project in Eindhoven.